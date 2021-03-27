اللجنة النوعية لشباب الوفد تنعي ضحايا حادث قطاري سوهاج

نعت اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد برئاسة المهندس محمد فؤاد سكرتير عام مساعد الحزب ضحايا حادث قطاري سوهاج الذي أسفر عن وفاة 32 شخصا وإصابة 165 آخرين.وقدمت اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد خالص تعازيها لذوي ضحايا الحادث الأليم، داعية المولى عز وجل أن يربط على قلوب أهالي الضحايا وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسكينة، وأن يمنّ الله على المصابين بالشفاء العاجل.ووجه سكرتير عام مساعد حزب الوفد الشكر لشباب وأبناء محافظات الوجه القبلي على مبادرتهم بمساعدة الضحايا في موقع الحادث وفي المستشفيات وكذلك أسر المصابين.