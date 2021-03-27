«تجارية الجيزة» تبحث مع الملحق التجارى لأوكرانيا زيادة حجم التبادل

اجتمع محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، مع إيجور ديدينكو، الملحق التجاري للسفارة الأوكرانية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل زيادة التبادل التجاري بين أعضاء الغرفة والمستثمرين في أوكرانيا، يأتى ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الغرفة لفتح أسواق جديدة أمام أعضاء الجمعية العمومية للغرفة سواء عربيًا أو أوروبيّا أو إفريقيا.وقال محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الاجتماع مع الملحق التجاري الأوكراني جاء في إطار لبحث زيادة مجالات التبادل التجاري في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الاوكرانية تشملها العديد من المجالات، لعل أبرزها قطاع السياحة، قطاع المنتجات الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات.وأوضح إمبابي في بيان للغرفة أنه تم الاتفاق على تبادل البيانات الخاصة باحتياجات السوق الأوكراني لتوفيرها أمام أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لتوفير فرص للتصدير، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 2.5 مليار دولار، وأن التوقعات كانت تشير إلي مضاعفة هذا الرقم خلال العام الجاري إلا أن أزمة كورونا أثرت على زيادة حجم التبادل التجاري.ومن جانبه أبدى إيجور ديدينكو، الملحق التجاري بالسفارة الأوكرانية، ترحيبه بالتعاون مع الغرفة، مشيرا إلى أن غرفة الجيزة تضم عددّا كبيرّا من المصدرين والمستثمرين القادرين على زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات مع نظرائهم في أوكرانيا.