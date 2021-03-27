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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«زراعة الفيوم» تتابع فحص مصائد حشرة الحشد الخريفية

السبت 27/مارس/2021 - 04:29 م
زراعة الفيوم
زراعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، قام جهاز المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة، بتشكيل لجنة بتعاون مع محطة البحوث الإقليمية بالفيوم للمرور اليومي على المحاصيل المنزرعة لمتابعة وفحص مصائد حشرة الحشد الخريفية وفحص ومتابعة الزراعات ضد الحشرة الخريفية الجياشة بنواحي المحافظة.

حيث أن اللجنة المشكلة من كلًا من الدكتورة اماني صيام مسئول معمل تربية وإكثار طفيل الترايكوجراما بالفيوم، والمهندس ربيع محفوظ مسئول المكافحة الحقلية، والمهندس شعبان جلال مسئول الحشرة الجياشة، والمهندس حسين ابراهيم مشرف المركز.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم المرور على ناحية المقراني مركز يوسف الصديق وناحية م صبري وم ظافر بمركز إطسا وذلك لمتابعة وفحص المصائد الخاصة بدودة الحشد الخريفية وفحص الزراعات الشتوية ومتابعة زراعات القطن لمتابعة نسبة الإنبات ومتابعة الجمعيات الزراعية.

وايضا تم فحص المصائد والفراشات الموجودة بها وتلاحظ عدم وجود فراشة دودة الحشد الخريفية بها.

كما تم فحص الزراعات الموجودة قمح وبصل وبرسيم بناحية المقراني بيوسف الصديق حوض سلامة وحوض الأوسية، وحوض ابو طرفاية، ولم يلاحظ أي أعراض إصابة لدودة الحشد الخريفية، وكذلك تم متابعة زراعات القطن ومشاهدة نسبة الإنبات وتلاحظ أن نسبة الإنبات اكثر من ٩٥ % والحالة العامة للنباتات جيدة.

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