إقبال جماهيرى على معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

يشهد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة دكتور هيثم الحاج علي، بأرض كوتة بالأزاريطة فى الفترة من 26 مارس حتى أبريل 2021، إقبالا جماهيريا كبيرا حيث بلغ عدد الزائرين منذ الافتتاح حتى الآن 4000 زائر، وذلك مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا ومراعاة السماح بدخول الزوار بالتناوب طبقا للطاقة الاستيعابية المقررة.يذكر أن المعرض قد افتتحه الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب نيابة عن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وبحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء الخميس الماضى، ويشارك بالمعرض 90 ناشرا، بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة الأهرام ودار المعارف ومكتبة الإسكندرية وهيئة الشارقة للكتاب.يضم جناح هيئة الكتاب 1500 عنوان من إصداراتها في مختلف المجالات والسلاسل مثل سلسلة رؤية وأحدث إصداراتها كتاب هؤلاء هم الإخوان، وكتب النشر العام ومنها السد العالى، إضافة لركن الإبداع السكندرى للمؤلفين والمبدعين من أبناء الإسكندرية، أحدث إصدارات مشروع مكتبة الأسرة وكتب الأطفال،والكتب الأجنبية، بتخفيضات تصل إلى 20٪، وجناح الكتاب المخفض كنوز هيئة الكتاب ويضم الكتب القديمة الصادرة عن الهيئة وتباع بأسعار مخفضة بقيمة جنيه واحد.