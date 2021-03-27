شباب مشتول السوق ينظمون حملة تبرع بالدم ويجمعون 283 كيسًا (صور)

نظم شباب متطوعين الخير حملة للتبرع بالدم اليوم تحت شعار "قطرة من دمك تنقذ حياة" بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.حضر الحملة الدكتور ضياء عبد الراضي نائب مدير مستشفي بلبيس والدكتور أنور شاهين مدير بنك الدم كما تواجد عدد من الصيادلة والفنيين والتمريض لسحب الدم من المتبرعين واستمر التبرع بالدم حوالي ١٠ساعات، كما حضر الحملة الدكتور جمال العبد عضو مجلس ادارة مستشفي مشتول السوق المركزي.وانطلقت الحملة لإيداع عدد من أكياس الدم، في الحساب الخاص ببنك الدم، بمستشفى بلبيس وسيتم سحب حصة كل أسبوع لصالح مستشفي مشتول السوق مع مراعاة صلاحية الدم واستخدامها في الحالات الطارئة، وذلك عن طريق أحمد عز منسق الحملة.وتوافد عدد كبير من رجال وشباب وسيدات وفتيات المدينة للمشاركة في الحملة ونُفذت الحملة بالتنسيق مع بنك الدم بمستشفى بلبيس وشهدت الحملة إقبالًا من المواطنين، ونجحت في الوصول لعدد كبير من المتبرعين حتي وصل عدد الاكياس ٢٨٣كيس دم.