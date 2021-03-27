رئيس قناة السويس يكشف سبب فشل محاولة تعويم السفينة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس، كانت بصدد النجاح في عملية تعويم السفينة الجانحة EVER GIVEN بقناة السويس، أمس، إلا أن عوامل المد والجزر سبب فشل محاولة، أمس، في تعويم السفينة.ووصف الفريق أسامة ربيع حادث جنوح السفينة البنكية بالمجري الملاحي وتوقف حركة الملاحة، بالحادث السيئ، وأسبابه معقدة، مرجحا أن وراء الحادث، أكثر من سبب، ربما خطأ فني، شخصي، بخلاف سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح.وقال "ربيع" إن التحقيقات ما زالت جارية، من خلال وثائق السفينة المسجلة للواقعة وظروف ملابساتها.وعقد أسامة ربيع مؤتمرا صحفيا بمدينة السويس، تناول خلاله تطورات الحادث الذي هز الاقتصاد العالمي.