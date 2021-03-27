محافظ بنى سويف: نقل 38 من شاغلى المجموعات النوعية والفنية إلى وظائف معلمين

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، قرار (177) لسنة 2021، بشأن الموافقة على نقل 38 من شاغلي المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم "على اختلاف درجاتهم المالية" من المعلمين القائمين بالتدريس أو التوجيه والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل بإحدى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات التعليمية والذين استوفوا باقي متطلبات التنمية المهنية المقررة، وذلك إلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها، طبقًا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته الموضحة فيما يلي:ينقل شاغلو الدرجة الثالثة (بأقدمية سنتين) إلى وظيفة معلم أخصائي، ونقل شاغلو الدرجة الثانية إلى وظيفة معلم أول أخصائي أول، وينقل شاغلو الدرجة الأولى إلى وظيفة معلم أول "أ" أخصائي أول " أ"كما تضمن القرار صرف بدل الاعتماد المقرر المشار إليهم بالمادة الأولى اعتبارًا من الشهر التالي لصدور هذا القرار، مع مراعاة أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة، بحسب أوضاعهم السابقة.وكلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم مدير عام الموارد البشرية أحمد مرسي بمتابعة تنفيذ القرار مع مديرية التربية والتعليم.