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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

15 بوسترًا جديدًا لمسلسل «الطاووس» للنجم جمال سليمان (صور)

السبت 27/مارس/2021 - 04:39 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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طرح المخرج رؤوف عبدالعزيز، عددا من البوسترات الخاصة بمسلسله الجديد "الطاووس"، الذي يخوض من خلاله النجم العربي جمال سليمان السباق الرمضاني المقبل 2021، وجاء ذلك بعد إطلاق البوستر الرسمي الذي تصدره النجم جمال سليمان رفقة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنانة سهر الصايغ، وتم تنفيذ البوستر عن طريق رسم الشخصيات.

ونشر المخرج رؤوف عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عددا من البوسترات المنفصلة، لكل بطل من أبطال العمل، فكان للنجم جمال سليمان بوستر خاص به، وكذلك الفنانة سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ونهال عنبر، وجمال عبد الناصر، وخالد عليش، وهبة عبد الغني، ورانيا محمود ياسمين، ومها نصار، ودانا حمدان، وعابد عناني، ومهند حسني، ويوسف الأسدي، وفرح الزاهد.

وظهرت كل شخصيات مسلسل «الطاووس» خلال البوسترات بشكل مختلف تماما، حيث ظهروا من خلال الشخصيات التي سيؤدونها في المسلسل، التي حملت في طابعها جانب من الغموض والتشويق من خلال نظراتهم الحادة وطابع الحزن الذي سيطر على ملامحهم هذا إلى جانب كلمة مسلسل الطاووس، والتي ظهرت ملطخة بالدماء.

وكان رؤوف عبدالعزيز، نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التيزر التشويقي الأول لمسلسل"الطاووس"، وعلق عليه، قائلا: "أول تيزر من مسلسل الطاووس رمضان 2021 على شاشة قناة النهار وانتظروا البرومو الرسمي خلال أيام توكلنا على الله".

يشار إلى أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وأشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبد العزيز.

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