العاهل الأردنى ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفيًا القضايا الإقليمية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ضرورة البناء على آلية التعاون الثلاثية بين الأردن والعراق ومصر بشكل يحقق التكامل بين الدول الثلاث ويخدم مصالح شعوبها، معربين عن تطلعهما لعقد القمة الثلاثية القادمة في أقرب وقت.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الملك عبدالله، اليوم السبت بالكاظمي، حيث بحثا عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.