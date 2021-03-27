رئيس هيئة قناة السويس يكشف سبب تأخير تعويم السفينة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن السبب في تأخير تعويم السفينة هو تعطل محركات السفينة، منوها بأنها بدأت في العمل مساء أمس.ووصف الفريق أسامة ربيع حادث جنوح السفينة البنكية بالمجري الملاحي وتوقف حركة الملاحة، بالحادث السيئ، وأسبابه معقدة، مرجحا أن وراء الحادث، أكثر من سبب، ربما خطأ فني، شخصي، خلاف سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح.وقال ربيع إن التحقيقات ما زالت جارية، من خلال وثائق السفينة المسجلة الواقعة وظروف ملابساتها.وعقد أسامة ربيع مؤتمرا صحفيا بمدينة السويس، تناول خلاله تطورات الحادث الذي هز الاقتصاد العالمي.