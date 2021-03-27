السعودية: 502 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 387.7 ألف حالة

سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، 502 إصابة مؤكدة و6 وفيات بفيروس كورونا المستجد، و355 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 387 ألفا و794 حالة، وحالات التعافي 376 ألفا و558 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و643 حالة.وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4 آلاف و593 حالة، منها 635 حالة حرجة، فيما تم إجراء 463 ألفا و28 فحصا مخبريا جديدا.وعزت وزارة الصحة السعودية زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا إلى التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار الفيروس حفاظا على صحة وسلامة الجميع.