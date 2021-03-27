رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: 502 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 387.7 ألف حالة

السبت 27/مارس/2021 - 04:43 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
ا ش ا
طباعة
سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، 502 إصابة مؤكدة و6 وفيات بفيروس كورونا المستجد، و355 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 387 ألفا و794 حالة، وحالات التعافي 376 ألفا و558 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و643 حالة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4 آلاف و593 حالة، منها 635 حالة حرجة، فيما تم إجراء 463 ألفا و28 فحصا مخبريا جديدا.

وعزت وزارة الصحة السعودية زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا إلى التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار الفيروس حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 27-3-2021

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

ارتفاع ضحايا انهيار عقار جسر السويس لـ8 متوفين


الصور

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

مركز إعلام منفلوط يرفع شعار «لا للتعصب» فى حملته الإعلامية بأسيوط

الأكثر قراءة

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

مصدر أمنى: ثلاجة حفظ طعام سبب انهيار عقار جسر السويس

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

تعويض التراكم في العملية التعليمية بسبب كورونا يحتاج 1.5مليار يورو في ألمانيا

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على معرض الإسكندرية للكتاب (صور)

مشوار حياة بديع خيري في احتفالية بالهناجر.. الأحد

طارق المنهالى: خشبة المسرح الغنائى مهجورة بسبب كورونا

انطلاق ثاني جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ».. الثلاثاء