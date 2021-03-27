ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بطنطا

أسفرت حملة مكبرة بمحافظة الغربية عن ضبط بقال تمويني لتصرفه في مواد تموينية بمبلغ ٢٢ ألف جنيه وضبط ١٥ كيلو لحم مفروم ودهن ولحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، علاوة على تحرير محضر ضد مجهول لوجود شيكارة دقيق بلدي استخراج ٨٢٪ والمحظور استخدامها لغير المخابز البلدية المدعمة، بالإضافة إلى عمل ٥ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.كانت الحملة تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبرئاسة الأستاذ جمال هنيدي مدير عام إدارة تموين بندر طنطا، الأستاذ حمزة إبراهيم والأستاذ محمد التلاوي المفتشان بالإدارة.