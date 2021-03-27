السكة الحديد: الحركة طبيعية بالوجهين القبلي والبحري ولا يوجد عطل

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن الحركة تسير بصورة طبيعية على الخطوط فى الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد أي تعطل فى الحركة كما يتداول البعض.وناشدت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الركاب الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وذلك لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.