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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسامة ربيع: 321 سفينة عالقة بقناة السويس

السبت 27/مارس/2021 - 04:38 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب - كريم أنور
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أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن أن 321 سفينة عالقة بالمجري الملاحي، بسبب جنوح السفينة البنمية، مشيرا إلى استمرار الجهود من أجل سرعة تعويم السفينة الجانحة وعودة الملاحة، واعدا بالعمل ليل نهار من أجل سرعة عبور السفن على مدار اليوم دون توقف أو راحة، بعد نجاح التعويم واستئناف الملاحة.

وأشار إلى تدخل وزير الزراعة لحل أزمة المواشي العالقة داخل 20 سفينة بالمجرى الملاحي بعد توقف حركة الملاحة بسبب جنوح سفينة بنمية، الثلاثاء، موضحا أنه تم توفير العلف والمياه وإيفاد وفد من الأطباء البيطريين للاطمئنان على المواشي العالقة.

ووصف الفريق أسامة ربيع حادث جنوح السفينة البنكية بالمجري الملاحي وتوقف حركة الملاحة، بـ«الحادث السيئ، وأسبابه معقدة»، مرجحا أن وراء الحادث أكثر من سبب، ربما خطأ فني، شخصي، بخلاف سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح.

وقال ربيع إن التحقيقات ما زالت جارية من خلال وثائق السفينة المسجلة الواقعة وظروف ملابساتها.

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