لحظة انتشال جثمان من أسفل عقار جسر السويس المنهار (فيديو)

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثمان أحد ضحايا عقار جسر السويس من أسفل الأنقاض، وجار استكمال عمليات البحث.وشهدت منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة، فجر اليوم السبت، انهيار عقار سكني مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة مأهول بالسكان بشارع عمر بن الخطاب، والذي نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات وما زالت أعمال البحث جارية لاستجراج الأهالي من تحت الأنقاض.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان العقار لاستخراج الأهالي وإسعافهم، وتم فرض كردون أمني حول العقار لتمكين قوات الحماية المدنية من تأدية عملها.