شريف جبر وكيلًا لكلية زراعة طنطا لشئون خدمة المجتمع

قرر الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، تعيين الدكتور شريف جبر عميد كلية الزراعة السابق للعمل وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.يذكر أن الدكتور شريف جبر تولى عماد كلية الزراعة بجامعة طنطا بقرار جمهورى لمدة 3 سنوات حتى انتهاء مدته مؤخرا، وصدر القرار المتقدم بالتعيين وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمرة الثانية، حيث كان يتولى هذا المنصب قبيل توليه عمادة الكلية.