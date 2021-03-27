رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

معارك تخوضها مع أشقائك الصغار يوميًا

السبت 27/مارس/2021 - 04:03 م
معارك أشقائك الصغار
معارك أشقائك الصغار يوميًا
غادة موسى
طباعة
لأولئك الذين لديهم أشقاء أصغر سنًا، ربما كان الأمر ممتعًا ولطيفًا في كثير من الأحيان، فأنت تستمتع بإيماءاتهم الصغيرة المضحكة ومدى عشوائيتها، ولكن تبدأ المشاكل في سن الخامسة، لذلك إليك بعض الصعوبات التي واجهناها جميعًا مع أشقائنا الصغار.

يأخذون أشيائك، أو يفسدونها، أو يفقدونها ستجدهم يأخذون جهاز التحكم في ألعاب الفيديو أو بطاقاتك أو حتى ملابسك، يأخذون أشيائك أو يستخدمونها أو يكسرونها.

ـ يتنصتون ويخبرونك
يبدو الأمر كما لو كنت تعيش مع الشرطة، إنهم يستمعون إلى كل ما تقوله، من إخوتك الآخرين، إلى أصدقائك، ويسألون جميع أنواع الأسئلة المتعلقة بالأشياء التي لا تهمهم، ثم يهددونك بالقول إنهم سيخبروك بوالديك.

ـ يريدون الخروج معك
لا يهم إذا كنت ستذهب إلى المدرسة، أو مقابلة عمل، أو تخرج مع بعض الأصدقاء، من المرجح أن يبكي شقيقك الأصغر، ويلبس حذائه، ويتوسل للخروج معك.

ـ هم لا يفهمون الحدود
لا يهم إذا طلبت منهم مغادرة غرفتك، أو الابتعاد عن هاتفك، أو الصمت حتى تتمكن من الدراسة، ستجدهم يصرخون بأعلى صوت ممكن، إنهم لا يهتمون بمساحة أي شخص وهو أمر مزعج تمامًا.

ـ عندما تقوم برعايتهم
إذا تركك والداك مسؤولًا عن إخوتك، سواء كان ذلك في المنزل أو في المدرسة، فقد تنفجر، لن يستمعوا إليك ببساطة لأنك عدوهم اللدود.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

انهيار عقار سكنى مكون من 10 طوابق بمنطقة الحرفيين (صور)

العثور على أسرة كاملة أحياء تحت أنقاض عقار جسر السويس المنهار

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»


الصور

image description

إيقاف أعمال بناء ورشة مخالفة بدمياط

image description

إزالة 144 حالة تعدٍّ على نهر النيل بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط ومدير الأبنية التعليمية يستعرضان مشروعات «حياة كريمة»

image description

حملات نظافة وتجميل بمراكز وأحياء أسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تحطم ميكروباص سقط عليها عمود من كوبرى ترسا (صور)

حريق هائل بجوار محطة السكك الحديدية فى الزقازيق (صور)

«التعليم» تصرف تعويضات لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

السعودية تتصدر 28 دولة في العالم وفق مؤشر إيدلمان للثقة 2021

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2021

ماليزيا: ندرس رفع القيود عن السفر الداخلي وصلاة عید الفطر بالمساجد

إندونيسيا: بركان جبل «ميرابى» يثور مجددًا

أيام زمان

«ليندا فريدريك».. الفنانة البريطانية التى أحبها عبدالحليم حافظ

مصور العندليب: الصورة الوحيدة التى لم تنشر لعبدالحليم حافظ كانت تسئ إليه

اعترافات أنيس منصور عن الكتابة وهوس العطر

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
د.أحمد الخميسى
د. شاكر عبدالحميد.. الأسس النفسية للإبداع
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفى بذكرى ميلاد حسن عبد السلام

الثلاثاء.. ياسمين الخطيب تفتتح معرض «منمنمات» بجاليرى لمسات

"تلال الفردوس" كتاب يكشف تاريخ الجسد الأنثوي بين السلطة والعجز

حنان مطاوع تلقي كلمة اليوم العالمي للمسرح بمنصة أيام القاهرة للمونودراما