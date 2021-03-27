ولادة نادرة لطفل على شكل «حورية البحر» فى الأقصر (صور)

شهدت محافظة الأقصر، ولادة حالة نادرة تعرف بمتلازمة حورية البحر أو متلازمة عروس البحر، بمركز طبي خاص للدكتور محمد عزالدين رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت التخصصي، في واقعة غريبة من نوعها، وذلك بسبب إصابة الأم بمرض السكري.وأكد رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت التخصصي، أن تلك الحالة تعرف بمتلازمة حورية البحر من حيث وجود أو عدم وجود عظام في الطرف السفلي، وهي حالة نادرة يتعرض لها طفل من بين كل 60 و100 ألف طفل، ولم تشهدها مصر من قبل.وأضاف الدكتور محمد عزالدين، أن الطفل توفي بعد ساعتين ونصف الساعة من ولادته، ولم يتم التعرف على جنس الطفل إن كان ذكرا أو أونثي، بسبب إصابته بمتلازمة حورية البحر، أي يتخذ الجسم شكله الطبيعي في الجزء العلوي، ولكن تلتصاق الساقين وكأنهما ساق واحدة، ما يعني أن الجزء السفلي لم يتطور تمامًا.