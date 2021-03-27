العراق وألمانيا يؤكدان أهمية استمرار التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب

أكدت العراق وألمانيا، اليوم السبت، أهمية استمرار التعاون الأمني الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات، كون خلايا تنظيم "داعش" ما زالت تشكل خطرا على العراق والمنطقة.وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أن ذلك جاء خلال لقاء مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع القائم بالأعمال الألماني في بغداد بيتر فلتن، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، وآخر التطورات السياسية والأمنية بالمنطقة والعالم.ودعا الأعرجي، ألمانيا إلى مساعدة العراق في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، والمساهمة في إعادة إعمار مدينة سنجار وعودة الحياة فيها، مؤكدًا أن العراق يريد أن يكون نقطة التقاء وساحة تحتوي وتساعد الجميع، ولن يكون مع طرف ضد طرف.من جانبه، أكد القائم بالأعمال الألماني في بغداد أن هدف بلاده هو مساعدة العراق.