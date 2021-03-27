بدء أعمال الرصف ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرية السلام ببني مزار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم السبت، عن بدء أعمال الرصف بقرية السلام وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تتضمن تطوير 192 قرية بخمسة مراكز من مراكز المحافظة التسع.قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار إن أعمال الرصف بقرية السلام التابعة للوحدة المحلية لقرية بني صامت بدأت بتسوية وتمهيد الشوارع ووضع الطبقة الرملية، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير والنهوض بالريف المصري.وأكد رئيس المركز أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعطى توجيهات وتكليفات لرؤساء المراكز والقري بمتابعة تنفيذ مشروعات وأعمال المبادرة الرئاسية، مشيرا إلى أن هناك متابعة دائمة ومستمرة لكل الأعمال التي تتضمنها المبادرة بكل القرى للانتهاء منها في أسرع وقت لتحقيق متطلبات أهالي هذه القرى وتوفير الخدمات اللازمة لهم لتحقيق حياة كريمة ومريحة للمواطنين.