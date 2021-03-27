الإعلام الأمنى العراقى: العثور على 12 وكرًا للإرهابيين فى كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، العثور على 12 وكرا للإرهابيين في محافظة كركوك.وذكرت الخلية- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا- أنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من العثور على 12 وكرا للإرهابيين ومعسكرا يحتوي على 10 غرف و3 أنفاق و5 دراجات نارية و13 قنبلة هاون عيار 60 ملم، ضمن قاطع الرشاد في وادي زغيتون بمحافظة كركوك.