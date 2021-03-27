ربيع: الرئيس السيسي يتابع جهود تعويم السفينة الجانحة على مدار الساعة

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع أعمال تعويم السفينة البنمية الجانحة بالقناة بشكل شخصي وعلى مدار الساعة؛ للاطمئنان أولا بأول على الوضع.وأضاف ربيع، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالسويس، أن الحكومة بكافة وزاراتها تتابع الجهود المبذولة لتعويم السفينة، وجميع العاملين بقناة السويس يعملون على مدار 24 ساعة في اليوم، حتى انتهاء الأزمة.