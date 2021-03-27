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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار في الفيوم

السبت 27/مارس/2021 - 04:49 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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لقي شخصان مصرعهما أثناء قيامهما، بالتنقيب عن الآثار داخل حفرة بفيلا بقرية قصر الجبالى التابعة لمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.

وتلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد، بقيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار، ولقي شخصان مصرعهما داخل حفرة بفيلا بقرية قصر الجبالي، وهم"عبد المنعم إبراهيم سلمان 50 سنة" و"محمد السيد محمد السيد، 40 سنة" وتم نقل الجثتين لمستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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