مصرع شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار في الفيوم

لقي شخصان مصرعهما أثناء قيامهما، بالتنقيب عن الآثار داخل حفرة بفيلا بقرية قصر الجبالى التابعة لمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم.وتلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد، بقيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار، ولقي شخصان مصرعهما داخل حفرة بفيلا بقرية قصر الجبالي، وهم"عبد المنعم إبراهيم سلمان 50 سنة" و"محمد السيد محمد السيد، 40 سنة" وتم نقل الجثتين لمستشفى إبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.