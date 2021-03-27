محافظ الوادى الجديد يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق استعدادًا لرمضان

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، بتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية استعداداََ لاستقبال شهر رمضان المعظم.كما وجه بتكثيف حملات مرورية من مكتب حماية المستهلك وإدارة التفتيش الصيدلي والتموين والطب البيطري بمراكز المحافظة على الصيدليات ومحلات البقالة والجزارة والريشات، للتأكد من توافر السلع والخدمات وسلامة وجودة المعروض ومطابقته للمواصفات القياسية.وأسفرت بعض الحملات عن تحرير بعض المخالفات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وأهاب المكتب الإقليمي بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها بالأسواق أو المحال التجارية.