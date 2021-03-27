رئيس قناة السويس: «مصر لن تترك حقها وسنطالب بتعويضات»

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن مصر لن تترك حقها، وستطالب بتعويضات عقب انتهاء التحقيقات بحادث جنوح السفينة بالمجرى الملاحي لقناة السويس.وكان "ربيع" قد عقد مؤتمرا صحفيا، اليوم، بمحافظة السويس، بنادي الشاطئ ببورتوفيق المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس، لإعلان آخر تطورات جهود تعويم السفينة الجانحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس.وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أكد، في تصريحات سابقة، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GIVEN» الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.وكشف رئيس الهيئة عن بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة، في مقدمتها القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل"، بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".