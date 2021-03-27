محافظ بورسعيد يلغى حفل سيد درويش حدادًا على أرواح شهداء قطارى سوهاج

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلغاء عرض الأوبريت الغنائي سيد درويش، والذي يعرض علي مسرح المركز الثقافي، وذلك حدادا على أرواح شهداء حادث قطارى سوهاج الذى وقع أمس.وأعرب اللواء عادل الغضبان عن خالص تعازيه للشعب المصرى عموما وأبناء محافظة سوهاج خصوصا عن هذا الحادث الأليم، والذى أصاب الجميع بالحزن والألم، داعيا الله أن يتغمد المتوفين برحمته ويكتبهم من الشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء جميع المصابين، متنميا أن يحفظ الله مصر والمصريين من كل شر وسوء.