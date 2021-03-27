مصرع 3 وإصابة 2 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بمطروح

قال محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، إن مستشفى الضبعة استقبلت 3 جثامين ومصابين، إثر انقلاب سيارة أمام قرية جلالة طريق مطروح الإسكندرية.وأوضح لـ"الدستور" أن المصابين هم "عبدالله محمود عبد الرازق، 5 سنوات، مصاب بجرح أسفل الأذن وكدمة بالوجه، ونوسة محمود عبد الرازق، عامان، مصابة بسحجات بالوجه".وتابع أن الوفيات هم "نوسة حسين أبوقير، 32 عاما من السلوم، محمود عبد الرازق شعيب، 52 عاما من السلوم، آية محمود عبد الرازق، شهرين"، مؤكدا أنه تم التحفظ على الجثامين في ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.