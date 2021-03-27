«مصر للطيران» تسيير 54 رحلة جوية غدًا

تسير مصر للطيران، غدًا الأحد، 54 رحلة جوية بمعدل 37 دولية إلى كل من بغداد، أربيل، ندچمينا، لاجوس، الدوحة، لندن، نيويورك، روما، باريس، أبوچا، دبي، إسطنبول، أمستردام، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، فيينا، برشلونة، بودابست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، و13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4837 راكبا.وتلتزم مصر للطيران وباقي الشركات بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.