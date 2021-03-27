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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. «المحامين» تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ10 نقابات فرعية

السبت 27/مارس/2021 - 03:44 م
جلسة حلف اليمين القانونية
جلسة حلف اليمين القانونية
سيد على
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تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، غدا الأحد 28 مارس الجاري، لنقابات: «أسوان ـ قنا ـ الأقصر ـ سوهاج ـ جنوب أسيوط ـ شمال أسيوط ـ الوادي الجديد ـ المنيا ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء».

وترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، بمقر النقابة العامة للمحامين برمسيس.

ووجهت نقابة المحامين عدة تنبيهات مهمة للمحامين الجدد، وهى عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، وكذلك الحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

وأشارت النقابة إلى أن من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

وأضافت المحامين: لسرعة تسليم الكارنيهات إلى المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وإحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.

ولفتت النقابة إلى أنه لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس، مشددة على الالتزام بالحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر انعقاد الجلسة.

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