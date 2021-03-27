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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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قناة السويس: عملية التكريك كانت مهمة ونعمل على مدار 24 ساعة
السبت 27/مارس/2021 - 03:40 م
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لوضع خطة عمل تعويم السفينة، بالإضافة إلى تشكيل فريق غطس للوقف على أدق التفاصيل بالحادث.
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