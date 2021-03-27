قناة السويس: عملية التكريك كانت مهمة ونعمل على مدار 24 ساعة





قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لوضع خطة عمل تعويم السفينة، بالإضافة إلى تشكيل فريق غطس للوقف على أدق التفاصيل بالحادث.