«اتحاد المقاولين»: الدولة استطاعت امتصاص الصدمات باستقرار القطاع المصرفي

أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، أن الدولة تعول كثيرا من المبادرات فى ظل الظروف الراهنة، حيث يتوافر لها العديد من مقومات النجاح، منها قوة واستقرار النشاط قطاع المصرفي، وهو ما أثبتته الاختيارات وضغوط جائحة انتشار فيروس كورونا.وقال "شمس الدين" لـ"الدستور" استطاعت الدولة امتصاص كل الصدمات الداخلية والخارجية، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة، حيث ارتفع حجم الودائع لدى البنوك من 2.7 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2016 إلى 5.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، كما أن ودائع الأفراد قفزت من 1.7 تريليون جنيه إلى 3.6 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 113% وهو ما يعكس الثقة في البنوك المصرية.وأضاف، أن استقرار الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي، والذي تجاوز 40 مليار دولار، بما يغطي حجم الواردات السلعية لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر بما يفوق النسب الآمنة عالميًا، انعكس هذا الوضع على استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي.