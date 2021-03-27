إحالة تاجري حشيش بالبساتين للمحاكمة

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، بإحالة عاطلين بحوزتهم حشيش بقصد الاتجار للجنايات.البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية، وتمكنت من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.