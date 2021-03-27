«RCREEE»: استيفاء دراسة الأثر البيئي والمجتمعي لمشروع الرياح بخليج السويس

يختص المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "RCREEE"، بالتعاون الوثيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء "EETC"، وجهاز شئون البيئة في مصر "EEAA"، واتحاد الشركات المكون من "Toyota Tsusho Corporation"، و"Eurus" و"ENGIE" و"Orascom Construction"، بالإضافة إلى "ECO Consult EcoConServ"، من تطوير ونشر مجموعة متكاملة من الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) لمشروع طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس في مصر.وأكد "RCREEE"، أنه تم الانتهاء من دراسة الأثر البيئي للمشروع في نهاية العام 2020، للمشروع الذي مقرر له أن ينتج 500 ميجاوات من القدرات الكهرائية المنتجة من طاقة الرياح بمنطقة خليح السويس، إذ أنه أحد المشروعات المزعم إقامتها في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في المنطقة.وأوضح المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أنه على رغم من التحديات المرتبطة بفيروس كورونا، تمكن فريق العمل من كافة المؤسسات والشركاء بالحفاظ علي وتيرة العمل النشطة مع ضمان اتباع جميع تدابير السلامة اللازمة، بهدف تطوير وإصدار الدراسات المطلوبة والتي تعد الأولى من نوعها ومواصلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنخفض الكربون.وأشار إلى أن مجموعة الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي تتكون من عدد من التقاريرمنها:1- تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) لمزرعة الرياح RSWE وخط نقل الطاقة المستقطب 35 كيلومترا.2- خطة عمل أصحاب المصلحة (SEP).3- دليل نظام الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS).4- تقييم البيئة وما طرأ عليه من تغيرات حرجة (CHA)، وتحليل الآثار التراكمية (CEA).