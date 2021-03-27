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السبت 27 مارس 2021 الموافق 14 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تفحص مسروقات عاطل وسيدة لمحل هواتف بالموسكي

السبت 27/مارس/2021 - 04:19 م
حبس عاطل
حبس عاطل
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم السبت، حبس عاطل وسيدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة مبلغ مالى وهواتف محمولة من داخل محل لبيع الهواتف المحمولة بمنطقة الموسكى.

تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، من صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة كائن بدائرة القسم باكتشافه سرقة "35 هاتف محمول مختلفة الأنواع - مبلغ مالي - 2 جهاز DVR" من داخل المحل ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين عامل سابق بالمحل "محل البلاغ"، وإحدى السيدات.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمة الثانية بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وضبط بحوزتها 3 هاتف محمول "من متحصلات واقعة السرقة".

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب.

كما أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم الهارب بمسكنه الكائن بأصل بلدته بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته بالتحريات أقر بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية وهواتف محمولة داخل المحل ملكه، اختمرت في ذهنه فكره سرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمة الثانية، وتمكن من التسلل لداخل المحل بأسلوب "التسلق" والاستيلاء على المسروقات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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