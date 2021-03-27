سقوط حديد تسليح من أعلى كوبري ترسا على سيارتين

سقط، منذ قليل، حديد تسليح من أعلى كوبري ترسا بشارع الهرم بالجيزة، تحت الإنشاء على سيارتين وسط الشارع.تلقت غرفة النجدة بلاغا بسقوط كمية من حديد التسليح من أعلى كوبري ترسا تحت الإنشاء، انتقلت على الفور قوات الأمن والحماية المدنية لفحص البلاغ.وتبين من الفحص الأولي سقوط الحديد على سيارتين إحداهما ميكروباص ما أدى لتهشم أجزاء منها، وتجرى الآن عمليات رفع الحديد وبيان مدى وجود وفيات أو إصابات من عدمه.