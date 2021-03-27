5062 إصابة و20 وفاة بفيروس كورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 5062 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و4368 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 827 ألفا و157 حالة، والوفيات إلى 14 ألفا و177 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 741 ألفا و115 حالة بنسبة شفاء بلغت 89.6%.