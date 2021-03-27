حبس عاطل وسيدة لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، حبس عاطل وسيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كميات من الهيروين والحشيش والكوكايين قبل بيعها على عملائهما.وقررت النيابة التحفظ على المضبوطات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بالاشتراك مع إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط عاطل وإحدى السيدات "أثناء استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما وبحوزتهما "كمية من مسحوق الهيروين المخدر- كمية من مخدر الآيس- كمية من مخدر الحشيش- كمية من مسحوق الكوكايين المخدر- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- كارت فيزا لأحد البنوك- 12 قطعة زجاجية مختلفة الأحجام: أدوات تُستخدم لتعاطى المواد المخدرة".وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لسهولة تنقلاتهما، وأن كارت الفيزا المضبوط خاص بأحد المتهمين يحوى مبلغا ماليا من متحصلات نشاطه المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.