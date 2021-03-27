محافظ المنوفية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «حياة كريمة» بكفر عشما

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، عددا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بمركز ومدينة الشهداء، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ووفد المنطقة المركزية والهيئة الهندسية، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.وتابع المحافظ أعمال تنفيذ مشروع شبكات الغاز الطبيعي بقرية كفر عشما، حيث تم الانتهاء من أعمال الخط الرئيسي وجارٍ توصيل الخطوط الفرعية لشبكات الغاز بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن الريفي، هذا وتفقد المحافظ المبنى المقترح لإنشاء مجمع تنموي نموذجي بكفر عشما على مساحة 1460 م2، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية وسيضم المجمع (وحدة محلية، مركز نموذجي، سجل مدني، وحدة اجتماعية) وغيرها من الخدمات، وأفاد رئيس مدينة الشهداء بأنه تم اعتماد التصميمات النهائية للبدء في إنشاء المجمع الخدمي لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي المركز.كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء سوق حضارية وحديقة الطفل بالشهداء بشارع النصر "جسر المشروع" بتكلفة تقديرية تصل إلى 4 ملايين جنيه، تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ويتضمن المشروع حديقة للطفل، موقف سيارات وسوق حضارية (32 باكية)، شارع مصر (41 محلا)، ساحة انتظار، وأفادت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأنه سيتم نهو المشروع خلال شهرين.وأكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة كافة المشروعات وتذليل العقبات، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع كفاءة البنية التحتية للقرى لإحداث تنمية شاملة وحقيقية للريف المصري.