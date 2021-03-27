«التضامن» تكشف إجراءات وشروط الحصول على مساعدات الكوارث والنكبات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن صرف مساعدات مالية "دفعة واحدة" في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث، مثل (حالات الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات.. إلخ).وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن المساعدات تصرف في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة- غير المؤمن عليها.وبشأن الشروط والأحكام الواجب توافرها لصرف المساعدات فهى:- شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.- تقرير طبى من مستشفى حكومى يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.- تقرير هندسى فى حالة الانهيارات المنزلية.- تقرير زراعى فى حالة حدوث خسائر فى الأراضى الزراعية.- تقرير بيطرى فى حالة نفوق الماشية.​- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.أما عن إجراءات الحصول على الخدمة، فإنه يتم ​تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث في خلال 60 يوما من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقًا به المستندات المؤيدة.