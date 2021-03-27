محافظ بورسعيد يلتقى مديرى المواقف استعدادًا لتشغيل الميناء البرى الجديد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا مع مديرى المواقف بمحافظة بورسعيد، وذلك فى إطار مناقشة الاستعدادات النهائية لبدء تشغيل الميناء البرى الجديد بحى الضواحى، بعد أن تم الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالميناء البرى ونقل منفذ الحى الإماراتى إلى موقعه الجديد.وأعلن محافظ بورسعيد أنه سيتم تشغيل الميناء البرى الجديد خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن الميناء البرى يجمع كافة وسائل النقل العام بين المحافظات وتم تصميمه على أعلى مستوى ليكون واجهة بورسعيد الحضارية التى تتناسب مع التطورات والتنمية التى شهدتها المحافظة، مؤكدا أن إدارة الميناء البرى تخضع لأحدث النظم التكنولوجية والمميكنة فى إطار التحول الرقمى الجديد ببورسعيد، ويمنع التكدس والاذدحام ويساهم فى تحقيق انسيابية الحركة بعد أن تم تطوير ورفع كفاءة جميع الطرق المؤدية والمحيطة بالميناء البرى، بالإضافة لأحدث نظم المراقبة والأمان.