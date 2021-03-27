حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

نظمت الأجهزة التنفيذية بمركز القوصية وحى غرب أسيوط حملات مكبرة باستخدام معدات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين لرفع وتحسين مستوى النظافة ورفع كافة المخلفات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.حيث تابعت هويده شافعى بدوى رئيس مركز ومدينة القوصية، أعمال حملات النظافة باستخدام معدة الكنس وشفط الأتربة بشوارع مدينة القوصية لرفع كفاءة منظومة النظافة وشفط الأتربة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز بمشاركة مصطفى عرابى نائب رئيس المركز وأعضاء قسم المتابعة والنظافة بشوارع المدينة والتى شملت شارع الجلاء من الناحيتين وشارع البوستة وشارع المركز وشارع الرعاية، مشيرة إلى أن الأعمال مستمرة بشكل دورى بشوارع المدينة التى تمت إعادة رصفها للحفاظ عليها وتوفير أكبر قدر من الخدمات فى ضوء الإمكانيات المتاحة.كما تابع محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط، أعمال تجميل ونظافة ورفع كفاءة الطرق والشوارع وفق الخطة الزمنية الموضوعة من أجل تجميل الحي وتسهيلًا على المواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي، كما ترأس حملة مكبرة لتنظيف وتجميل ورفع كفاءة شارع مستشفي الأميري بجوار مبنى مرفق الأسعاف، حيث قامت الحملة برفع الأتربة والمخلفات وإعادة دهان الرصيف وتركيب بلاط جديد للأرصفة بمشاركة محمد عبدالعزيز مدير مرفق النظافة بالحي، مع الاستمرار في تلك الحملات لتجميل الحي والتسهيل على المواطنين والسيارات في الحركة والحفاظ على المظهر الجمالي والتأكيد على تنفيذ الأعمال بالكفاءة المطلوبة.