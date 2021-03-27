رئيس قناة السويس: الرياح ليست السبب الوحيد فى جنوح السفينة

أكد الفريق أسامة ربيع, رئيس هيئة قناة السويس، أن سوء الأحوال الجوية أحد أسباب جنوح السفينة، وليس السبب الوحيد.واستعرض "ربيع" بداية المشكلة التي تعرضت لها السفينة، والتي تسببت في جنوحها برمال المجرى الملاحي بمنطقة قريبة من القطاع الريفي بمحافظة السويس.وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أكد، في تصريحات سابقة، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GIVEN» الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.وكشف رئيس الهيئة عن بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة، في مقدمتها القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل"، بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".وأوضح ربيع أن مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة، أبرزها اتجاه الرياح والمد والجذر، ما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد.