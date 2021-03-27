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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى لمشاريع مبادرة «حياة كريمة»

السبت 27/مارس/2021 - 03:25 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الهيئة بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة الهيئة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا ضمن برنامج سد الفجوات التنموي.

وناقش المحافظ، مشروعات تسليم 27 وحدة صحية ما بين إحلال كلى وتطوير بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجا، بتكلفة إجمالية بلغت 141 مليون جنيه والتى تمت بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان  ووفقا لشروط ومعايير الجودة.

ويتم إنشاء وحدات طب الأسرة الجديدة، وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وتجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجاري إنشاؤها بالقرى والمراكز ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة التي تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى.

كما تم مناقشة الموقف التنفيذى للمدارس المنفذة والجاري تنفيذها في خطة إنشاءات هيئة الابنية التعلمية بالمحافظة للعام المالي 20202021 والبالغ عددها 140 مدرسة بإجمالي عدد 2162 فصل دراسي بتكلفة 452 مليون و200 ألف جنيه مشيرا الى انه تم نهو  37 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع التعليم بالمحافظة بإجمالي عدد فصول 533 فصل دراسي بتكلفة اجمالية بلغت 183 مليون و620 ألف جنيه

وأكد مدير منطقة هيئة الابنية التعليمية بأسيوط على استمرار العمل بجميع المشروعات بقرى ومراكز المحافظة وفقا للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية مع مراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة تحت إشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية.

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