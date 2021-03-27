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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق المؤتمر الصحفي لإعلان آخر تطورات تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

السبت 27/مارس/2021 - 03:42 م
جريدة الدستور
كريم أنور و مصطفى دياب
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انطلق المؤتمر الصحفي، لرئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، لإعلان آخر تطورات جهود تعويم السفينة الجانحة بالمجرى الملاحي.

رحب رئيس الهيئة بالحضور، ووسائل الإعلام المحلية والدولية التي تنقل المؤتمر، الذي أقيم، عصر اليوم، بنادي الشاطئ ببورتوفيق المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس.

واستعرض "ربيع" بداية المشكلة التي تعرضت لها السفينة أسفر جرين، والتي تسببت في جنوحها برمال المجرى الملاحي بمنطقة قريبة من القطاع الريفي بمحافظة السويس.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أكد، في تصريحات سابقة على المؤتمر، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة «EVER GIVEN» الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم القناة.

وكشف رئيس الهيئة عن بدء مناورات القطر للسفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة، في مقدمتها القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل"، بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".

وأوضح ربيع أن مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة، أبرزها اتجاه الرياح والمد والجذر، ما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد.

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