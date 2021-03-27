حكومة ولاية ألمانية تدعو الاتحاد الأوروبي لترخيص «سبوتنيك V» فى أسرع وقت

دعا رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، اليوم السبت الاتحاد الأوروبي إلى ترخيص لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن.وقال "زودر": "إن التطعيم هو استراتيجية مجدية وحيدة بعيدة المدى؛ لذا ينبغي الإسراع في عملية الترخيص"، مشيرا إلى أنه لا بد من اتخاذ قرار بشأن الموافقة على استخدام "سبوتنيك V" في أسرع وقت ممكن.وأضاف "زودر": "أنه علينا أن نستخلص دروسا من التجربة السلبية المتعلقة بالتوريدات الأولى، فمن المفضل أن يسرع الاتحاد الأوروبي في توقيع كل الاتفاقيات اللازمة للحصول على أكبر عدد ممكن من اللقاحات، ذلك أن التطعيم وحده كفيل بالتغلب على فيروس كورونا".وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت- في وقت سابق- عن ضرورة استخدام لقاح "سبوتنيك V" داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة عزم بلادها طلب توريد اللقاح الروسي إذا لم يفعل الاتحاد ذلك.