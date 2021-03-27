أمن مستشفى السلام التخصصى يصرف أهالى المصابين بعقار جسر السويس.. والزيارة فى الـ8 مساء

صرف أمن مستشفى السلام التخصصي، اليوم السبت، أهالي مصابي عقار جسر السويس، لمنع الزحام أمام بوابات الطوارئ، فيما أشار إلى أن الزيارة ستكون في تمام الثامنة مساء.في سياق متصل، تم إخلاء مبنى كامل بالمستشفى لاستقبال مصابي عقار جسر السويس، لافتا إلى أن إخلاء المبنى جاء لسرعة إسعاف المصابين وعدم وجودهم في الاستقبال كباقي المرضى.وشهد محيط مستشفى السلام التخصصي تشديدات أمنية مكثفة، وذلك بعد وصول عدد من مصابي العقار المنهار بجسر السويس، حيث تواجد عدد من أهالي الضحايا من أجل الاطمئنان على ذويهم بالداخل.وحرصت إدارة المستشفى على عدم السماح بدخول الأهالي باستثناء مرافق واحد مع الحالة، لعدم حدوث تكدس داخل قسم الطوارئ وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية للقيام بدورها في إسعاف الحالات.وشهدت منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة، فجر اليوم السبت، انهيار عقار سكني مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة مأهول بالسكان بشارع عمر بن الخطاب.وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان العقار لاستخراج الأهالي وإسعافهم، وتم فرض كردون أمني حول العقار لتمكين قوات الحماية المدنية من تأدية عملهم.