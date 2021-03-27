مجلس جامعة سوهاج يقف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا قطار طهطا

استهل مجلس جامعة سوهاج، اليوم، جلسته الدورية رقم (١٦٧) لشهر مارس لعام ٢٠٢١ م، برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث تصادم قطارى طهطا، الذي وقع بالأمس، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويتم شفاءه على جميع المصابين.وقدم الدكتور أحمد عزيز خالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على حرصه التواجد في موقع الحدث، يرافقه كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.كما شكر عزيز الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على مساندته وتلبية احتياجات الجامعة، موجها شكره الخاص للطاقم الطبي من أطباء وتمريض علي سرعة تواجدهم ومابذلوه من جهد لإنقاذ المصابين، وتقديم الدعم النفسي لهم للتخفيف عنهم وعن ذويهم وتلبية كافة احتياجاتهم.وقال أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي للجامعة إن رئيس الجامعة استعرض خلال الاجتماع ما تم من مجهودات مضنية طوال الساعات الماضية، حيث وجه فور العلم بوقوع الحادث، بإرسال سيارات إسعاف مجهزة لنقل الضحايا والمصابين، واطلاق حملة للتبرع بالدم لصالح مصابي قطار طهطا يقودها طلاب الاتحاد بالجامعة، والتي نتج عنها توفير أكثر من ٢٧٠ كيس دم، تبرع بها طلاب وطالبات الجامعة وشباب المحافظة، بالإضافة إلى توزيع ١٠٠ بطانية علي مرافقي المصابين.وأضاف المستشار الإعلامي للجامعة، أن الجامعة علقت جميع أنشطتها الطلابية ٣ أيام حدادا على أرواح الضحايا، مشيرا الى أن رئيس الجامعة، كان قد أصدر تعليمات مشددة بإلغاء كافة الإجازات والراحات للأطباء والهيئة التمريضية.