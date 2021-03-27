رئيس جامعة سوهاج يطمئن على مصابى حادث القطار

توجه الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، للمستشفى الجامعي، وذلك للاطمئنان على مصابي حادث تصادم قطاري طهطا، الذي وقع أمس، يصاحبه الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى.وأكد رئيس الجامعة أنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ في المستشفى منذ وقوع الحادث، ظهر أمس، ومنع الإجازات للأطباء والهيئة التمريضية واستدعاء من في الراحة، لافتًا إلى أنه تم توفير أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات لعلاجهم، إلى أن يتم شفاؤهم وتجاوز تداعيات تلك المحنة التي تعرضوا لها، مؤكدًا أن جميع المصابين حاليًا حالاتهم الصحية مستقرة.