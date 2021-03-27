تقرير: إنتاج الغاز فى نيجيريا يتعرض لانتكاسة

أعلنت هيئة البترول النيجيرية تعرض إنتاج الغاز في نيجيريا لانتكاسة أخرى، وانخفاضه بنسبة 3%، ليصل إلى 06ر3004 مليار قدم مكعب خلال عام واحد.وأوضحت هيئة البترول النيجيرية- في تقرير عن إنتاج الغاز خلال الفترة بين شهري نوفمبر لعامي 2019 و2020- أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي بلغ 06ر3004 مليار قدم مكعب غاز خلال هذه الفترة.وأضافت أن المشروعات المشتركة ساهمت بنسبة 29ر67% في إنتاج هذه الكمية من الغاز، بينما ساهمت تعاقدات الشراكة في هذا الإنتاج بنسبة 97ر19%، في حين شاركت الهيئة بنسبة 74ر12%.وعلى سبيل المقارنة بالإنتاج في الفترة السابقة، الممتدة بين شهري نوفمبر في عامي 2018 و2019، ذكرت هيئة البترول النيجيرية أنه تم إنتاج 24ر3091 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.وأوضح التقرير أن: "إنتاج الغاز خلال شهر نوفمبر 2020 انخفض بنسبة 86ر3%، ليصل إلى 34ر222 مليار قدم مكعب مقارنة بإنتاج شهر أكتوبر عام 2020".وفي تعليقه على انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، قال كينى أوبيترو، المتحدث باسم هيئة البترول النيجيرية إن سبب هذا الانخفاض يرجع إلى التزام نيجيريا بنظام حصص الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك.وأشار إلى أنه كان يتم اتهام نيجيريا في الماضي بعدم الالتزام بنظام حصص الإنتاج في منظمة أوبك، لكن نيجيريا أصبحت الآن تدفع ثمن التزامها بهذا النظام، على حد قوله.