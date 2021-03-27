إصابات كورونا في كينيا تتخطى عتبة الـ112 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الكينية عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في البلاد إلى 112 ألفا و805 حالات، بعد تسجيل 870 إصابة جديدة.وقال أمين مجلس الوزراء الكيني مطاحي كاجوي- في تصريح صحفي اليوم السبت- إن بلاده أجرت حتى الآن، ومنذ تفشي الجائحة في مارس 2020 مليونا و364 ألفا و699 اختبارا طبيا للكشف عن الجائحة.وأضاف أن حالات الإصابة الجديدة تضمنت 792 كينيا و78 أجنبيا، فيما سجلت العاصمة "نيروبي" أكبر عدد من الإصابات الجديدة، بما قدر بنحو 431 حالة.وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد وفيات كورونا في كينيا إلى 1908 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين منه 88 ألفا و326 حالة.